30 Nis 2024 - 16:13- Gündem G:

Miras kavgasın kanlı bitti! Yeğenini av tüfeğiyle vurdu

ABONE OL Google News Sayfamız

Batman'da bir kişi miras kavgası nedeniyle yeğenini av tüfeğiyle vurdu.

Miras kavgasın kanlı bitti! Yeğenini av tüfeğiyle vurdu mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Batman’da aralarında miras nedeniyle husumet bulunan S.D., tartıştığı yeğeni B.D.'yi av tüfeğiyle ayağından vurarak yaraladı. S.D., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde İpragaz Mahallesi'nde meydana geldi. Miras nedeniyle husumetli olan B.D. ile dayısı S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. B.D., dayısı S.D.'nin av tüfeğini ateşlemesiyle ayağından yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.D., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, S.D. ise gözaltına alındı. S.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

# Batman, av tüfeği, miras kavgası, Polis, sağlık, eğitim

30 Nis 2024 - 16:13 DHA Batman- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

MSB: 2 yıl önceki kazada yaralanan asker şehit oldu mask
MSB: 2 yıl önceki kazada yaralanan asker şehit oldu
Bodrum’da sahile beyaz kum döken siteye, üst sınırdan 106 bin lira ceza kesildi mask
Bodrum’da sahile beyaz kum döken siteye, üst sınırdan 106 bin lira ceza kesildi
CHP'li yönetim, önceki CHP'li yönetimin borçlarını belediye binasına astı mask
CHP'li yönetim, önceki CHP'li yönetimin borçlarını belediye binasına astı
Öğretmen, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı mask
Öğretmen, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı; oğlu tabutuna sarılıp gözyaşı döktü mask
Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı; oğlu tabutuna sarılıp gözyaşı döktü
Bakan Tunç açıkladı; 124 yeni mahkeme kuruldu mask
Bakan Tunç açıkladı; 124 yeni mahkeme kuruldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber