Miras kavgasın kanlı bitti! Yeğenini av tüfeğiyle vurdu

Batman’da aralarında miras nedeniyle husumet bulunan S.D., tartıştığı yeğeni B.D.'yi av tüfeğiyle ayağından vurarak yaraladı. S.D., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde İpragaz Mahallesi'nde meydana geldi. Miras nedeniyle husumetli olan B.D. ile dayısı S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. B.D., dayısı S.D.'nin av tüfeğini ateşlemesiyle ayağından yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.D., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, S.D. ise gözaltına alındı. S.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA