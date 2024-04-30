Antalya'da sahte basın kartı kullanan kişi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde araçta sahte basın kartı kullanan bir kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlamasına yönelik yaptığı rutin denetimlerde bir aracı durdurdu.
Ekipler durdurulan aracın ön camında görünür vaziyetteki "kriminal polis haberleri" basın kartının sahte olduğunu tespit etti.
Kartı kullanan F.T. ekipler tarafından gözaltı alındı.
F.T. hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.