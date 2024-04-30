30 Nis 2024 - 16:08- Gündem G:

Antalya'da sahte basın kartı kullanan kişi yakalandı

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Manavgat'ta yapılan rutin denetimlerde, bir araçta sahte basın kartı kullanan F.T. isimli kişi yakalandı

Antalya'da sahte basın kartı kullanan kişi yakalandı mask
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde araçta sahte basın kartı kullanan bir kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlamasına yönelik yaptığı rutin denetimlerde bir aracı durdurdu.

Ekipler durdurulan aracın ön camında görünür vaziyetteki "kriminal polis haberleri" basın kartının sahte olduğunu tespit etti.

Kartı kullanan F.T. ekipler tarafından gözaltı alındı.

F.T. hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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30 Nis 2024 - 16:08 AA Antalya- Gündem

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