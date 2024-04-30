Ender Saraç'ın cinsel istismar davasında flaş gelişme

Beslenme ve diyet uzmanı Ender Saraç'ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davada beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Olayı bizzat görmediğini söyleyen Benan Saraç şikayetçi olmadığı belirtti.

'OĞLUMU YÖNLENDİRMEDİM'

Benan Saraç, "Çocuğum okula gitmeden iki hafta önce bana anlatmıştı. Böyle bir şey olabileceğine inanmadım, oğlumu sorguladım, konduramadım. Dolayısıyla hemen şikayetçi olmadım. Çünkü çocuğumun babasına sinirli olduğunu biliyordum. Ender Saraç, çocukların önünde benimle çok kavga ediyordu. Okulda rehber öğretmenler de neden şikayetçi olmadığımı sordular. Oğlumun babasına karşı sinirli olduğunu düşündüğüm için şikayetçi olmadığımı onlara da söyledim. Boşanma davası açmayı düşündüğüm dönemde oğlum bana bununla geldi. Kamuoyunda yanlış ithamlarda bulundular. Oğlumu bunun içine ben atmışım gibi. Anne olarak benim için en zor zamandı. Oğlumu yönlendirmedim" diye konuştu.

"OĞLUM AĞLAYARAK GERÇEĞİ ANLATTI"

Oğlunun daha sonra gerçeği anlattığını belirten Saraç, "Oğlumu ara ara sorguladığımda gerçeği bana ağlayarak anlattı. Böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi. Babasına karşı hayal kırıklığı içindeydi. Çocukların önünde benimle sürekli kavga ediyordu ve şiddet uyguluyordu. Ama hiçbir zaman darp raporu almaya gitmedim çünkü olayın basına yansımasını istemiyordum. Benim bunları para için yaptırdığım şeklinde algı yapıldı. Bu kesinlikle doğru değil. Cinsel istismar olmadığı için ben şikayetçi değilim. Olduğuna inansaydım şikayetçi olurdum" dedi. Benan Saraç'ın ifadesinden sonra rehber öğretmenler de tanık olak dinlendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Aile Bakanlığı avukatı, annenin şikayetçi olmaması nedeniyle mağdur çocuğa temsil kayyımı atanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, 15 yaşından küçük olan çocuğa temsil kayyımı atanmasının istenmesi için sulh hukuk mahkemesine müzekkere yazılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA