Alanya'da otelde fenalaşan Rus turist hastanede öldü

Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Rus turist Valdas Labanauskas (62) odasında fenalaştı. Eşinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Labanauskas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.