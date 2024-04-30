Bodrum’da sahile beyaz kum döken siteye, üst sınırdan 106 bin lira ceza kesildi

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, sahile beyaz kum döken siteye Kabahatler Kanunu kapsamında en üst sınırdan 106 bin lira ceza kesildi. Siteye, beyaz kumu kaldırması için 2 gün süre verildi.
Gölköy Mahallesi'ndeki lüks villaların bulunduğu bir site, dün sahile beyaz kum getirdi. Site tarafından beyaz kumun bir kısmı sahile dökülürken, bir kısmının ise yığın halinde durduğu görüldü. Harekete geçen zabıta ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ekipler, siteye sahile doğal olmayan malzeme dökmek ve çevre kirliliğine neden olmaktan, Kabahatler Kanunu gereği en üst limitten cezai işlem uygulayarak toplam 106 bin lira para cezası kesti. Ayrıca kumun kaldırılması için siteye 2 gün süre verilerek, ikaz tutanağı düzenlendi. Konu ile ilgili tutanak, ilgili birim ve kurumlara sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.