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CHP'li yönetim, önceki CHP'li yönetimin borçlarını belediye binasına astı

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ANTALYA'nın Döşemealtı Belediyesi'nde 31 Mart seçimlerinde CHP’den başkan seçilen Menderes Dal ve yönetimi, kendinden önceki CHP'li yönetimden kalan borçların olduğu pankartı belediye binasına astı....

CHP'li yönetim, önceki CHP'li yönetimin borçlarını belediye binasına astı mask
CHP'li yönetim, önceki CHP'li yönetimin borçlarını belediye binasına astı
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ANTALYA'nın Döşemealtı Belediyesi'nde 31 Mart seçimlerinde CHP’den başkan seçilen Menderes Dal ve yönetimi, kendinden önceki CHP'li yönetimden kalan borçların olduğu pankartı belediye binasına astı.

Döşemealtı'nda 31 Mart seçimlerini kazanan CHP'li Menderes Dal ve yönetimi, kendilerinden önceki 10 yıl boyunca belediyeyi yöneten CHP'li Başkan Turgay Genç ve yönetiminden devraldıkları mali tabloyu içeren pankartı belediye binasına astı. Belediye yönetiminin toplam 21 kalem altında topladığı kamu, özel sektör, sendika, belediye iştiraki şirket, borçları, banka borçları ve kurumlara olan borçlardan oluşan tablodaki hesaba göre belediyenin toplam borcu, 1 milyar 421 milyon 480 bin 557 lira 58 kuruş olarak ilan edildi.

30 Nis 2024 - 15:47 DHA Antalya- Gündem

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