Satışa bugün başladı! 557 bin TL’ye sıfır Volkswagen Caddy!

ÖTV ve MTV İndirimi: Caddy Nasıl Ucuzladı?

Son dönemde uygulanan ÖTV ve MTV indirimleri, ticari araç sahiplerini oldukça rahatlattı. Özellikle Volkswagen Caddy modelinde yapılan bu indirimler, aracın alım maliyetini önemli ölçüde düşürdü. Sıfır araç almak isteyen esnaflar için bu, büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. İndirimlerin yasalaşmasıyla birlikte ticari araç sahipleri, bu avantajlardan tam anlamıyla yararlanabilecekler.

Yeni Fiyat Listesi ve Model Seçenekleri

Volkswagen Caddy’nin yeni fiyat listesi şu şekilde:

2023 Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS Manuel: 528 bin TL

2023 Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik: 557 bin TL

2023 Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI 122 PS Manuel: 584 bin TL

2023 Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik: 604 bin 500 TL

2023 Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik: 630 bin 500 TL

Bu yeni fiyatlar, aracın farklı modellerine göre değişiklik gösteriyor ve her bütçeye uygun seçenekler sunuyor.

ÖTV İndiriminin Esnaf Üzerindeki Etkileri

ÖTV ve MTV indirimleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin maliyetlerini azaltarak ticari faaliyetlerini desteklemekte büyük rol oynamaktadır. Esnaflar, bu indirimler sayesinde araç yenileme veya yeni araç alma konusunda cesaretlendiriliyor. Bu da iş verimliliğini artırırken, operasyonel maliyetlerin düşmesine olanak tanıyor.

Volkswagen Caddy Özellikleri ve Performansı

Volkswagen Caddy, yüksek performans ve dayanıklılık sunan bir araç olarak biliniyor. 2.0 TDI motor seçeneği ile hem manuel hem de otomatik vites seçenekleri bulunuyor. Modern tasarımı ve geniş iç hacmiyle şehir içi ve şehirlerarası kullanımlar için ideal bir seçenek sunuyor.