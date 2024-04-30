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Öğretmen, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

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VAN'ın Edremit ilçesindeki okulunda tost yedikten sonra boğazına yiyecek takılan 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Ali Kurucan (9), koridorda karşılaşıp el işaretiyle rahatsızlığını anlatabildiği öğ...

Öğretmen, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı mask
Öğretmen, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
Öğretmen, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
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VAN'ın Edremit ilçesindeki okulunda tost yedikten sonra boğazına yiyecek takılan 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Ali Kurucan (9), koridorda karşılaşıp el işaretiyle rahatsızlığını anlatabildiği öğretmeni Cüneyt Tuncil'in yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Edremit ilçesinde bulunan Şehit Nurettin Türkmen İlk ve Ortaokulunda 26 Nisan'da saat 16.47'de meydana geldi. Okulda tost yedikten sonra boğazına yiyecek takılan 3-C sınıfı öğrencisi Ömer Ali Kurucan, önce lavaboya koştu. Öğrenci, rahatsızlığı devam edince de okulun koridorunda dolaşan nöbetçi sınıf öğretmeni Cüneyt Tuncil'den, el işaretleriyle yardım istedi. Daha önce ilk yardım eğitimi alan Tuncil, öğrenciyi 'Heimlich' manevrası yaparak kurtardı. Manevra sayesinde boğazındaki ekmek kırıntısından kurtulan Ali, öğretmenine teşekkür etti. Yaşanan bu anlar, okulun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Sınıf öğretmeni Tuncil, "O gün okulun 2'nci katında nöbetçiydim ve koridorda geziyordum. Bir anda karşıma el işaretleri yapan bir öğrenci geldi. İlk birkaç saniye fark edemedim. Sonra eliyle boğazını işaret edince anladım. 'Heimlich' manevrası yaparak boğazına kaçan ekmek kırıntısından kurtulmasını sağladım. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu tür hizmet içi ilk yardım eğitimleri oluyor. Ben de bu eğitimi almıştım. Meslekte 9'uncu yılım ama bir yıldır bu okulda sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum. Bir öğrencimizin hayatta kalmasını sağlamak çok önemli, ailesi beni arayarak teşekkür etti. Bu görüntü sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı ve birçok kişi teşekkür etti" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Yıldız, öğrenci ile görüşerek, boğazına nasıl yiyecek kaçtığını sordu. 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Ali Kurucan, “O gün tost yedim. Boğazıma yiyecek kaçınca önce lavaboya gittim, geçmeyince koşarak nöbetçi öğretmene derdimi işaret ile anlatmaya çalıştım. Öğretmenin ilk yardım müdahalesi sonucu boğazımdaki ekmek kırıntısı çıktı ve rahatladım. Ailem okula gelerek teşekkür etti" diye konuştu.

30 Nis 2024 - 15:37 DHA Van- Gündem

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