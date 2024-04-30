Fiat Egea 439.300 TL’ye, Kia Picanto: 550.800 TL’ye, Hyundai i20 543.900 TL’ye satışta

Güncel Engelli Araç Fiyatları

2024 yılı için belirlenen engelli araç fiyatları, marka ve modellere göre çeşitlilik gösteriyor. Popüler markaların bazı modellerine ait ÖTV muafiyetli fiyatlar şu şekildedir:

Fiat Engelli Araç Fiyatları 2024

Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 439.300 TL

Fiat Doblo Easy 1.5 100 HP BlueHDI E6.4: 792.400 TL

Hyundai Engelli Araç Fiyatları 2024

Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Manuel: 543.900 TL

Hyundai Kona 1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT: 1.120.900 TL

Kia Engelli Araç Fiyatları 2024

Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT: 550.800 TL

Kia Sportage 1.6L 150 PS DCT Cool Mild Hybrid Benzin: 1.120.900 TL

ÖTV Muafiyeti ve Kimlerden Faydalanabilir?

ÖTV muafiyeti, %40 ve üzeri engelli bireylerin araç alımlarında uygulanan bir vergi indirimidir. Bu muafiyetten yararlanabilmek için engelli bireylerin gerekli sağlık raporlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu düzenleme, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve onlara daha bağımsız bir hareket alanı sağlamak için önemli bir destektir.

Engelli Araç Alımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Engelli araç alımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, aracın engelli bireyin ihtiyaçlarına uygun olmasıdır. Araç alımı için gerekli belgeler arasında engelli raporu, ÖTV ödeme belgesi ve sürücü belgesi bulunmaktadır. ÖTV muafiyetiyle araç almayı düşünen engelli vatandaşların güncel fiyat listelerini ve muafiyet detaylarını ilgili kurumlar aracılığıyla takip etmeleri önerilir.

Araç alımı için gerekli belgeler ve prosedürler arasında engelli raporu, ÖTV İndirimi Belgesi ve geçerli bir sürücü belgesi bulunmaktadır. Bu belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması, engelli bireylerin araç sahibi olmalarını kolaylaştıracaktır.

2024 yılında güncellenen ÖTV muafiyetiyle, engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarının teşvik edilmesi ve daha bağımsız bir yaşam sürmeleri amaçlanmaktadır. Bu düzenlemeler, engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflemektedir.