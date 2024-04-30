Kurtaran- 2024 Tatbikatı'nda satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıyı kurtarma harekatı

TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği Kurtaran- 2024 Tatbikatı'nın basın safhası ve Seçkin Gözlemci Günü başladı. Bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen ve 16 ülkeden 40 gözlemcinin yer aldığı tatbikatta senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatı icra ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 24-30 Nisan tarihleri arasında düzenlediği 'Kurtaran 2024 Tatbikatı'nın basın safhası ve Seçkin Gözlemci Günü başladı. Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda yapılan tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 fırkateyn, 3 denizaltı, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarma ve yedekleme gemisi, 1 mayın avlama gemisi, 2 karakol gemisi, 1 helikopter, 1 römorkör, 1 deniz karakol uçağı, 1 İnsansız Hava Aracı (İHA), 1 SAT botu, 1 Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 ambulans helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan C-130 nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot görev alıyor.

40 GÖZLEMCİ KATILDI

Kurtaran-2023'te bu yıl senaryo gereği, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş 1 denizaltının aranması, tespit ve teşhisi yapıldı. Tatbikatın bugün yapılacak kurtarma eğitimleri kapsamında ise satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya personel kurtarma araçlarıyla müdahale edilecek. Tatbikata ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Bulgaristan, Brezilya, Fas, Güney Afrika, Hollanda, Malezya, Mısır, Mozambik, Pakistan, Suudi Arabistan, Tayland ve Umman’dan 40 gözlemci de katıldı. Kurtarma faaliyetini gerçekleştirmek için Marmaris Aksaz Limanı'ndan Akdeniz'e hareket eden TCG Alemdar Denizaltı Personel Arama Kurtarma Gemisi'nde tatbikatla ilgili basın brifinginde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız yer aldı.

3 DENİZALTIYA MİLLİ KURTARMA GEMİLERİYLE MÜDAHALE

Brifingde bilgilendirme yapan Kurtarma ve Su Altı komutanı Deniz Albay Necati Koray Salar, "Tatbikat süresince üç farklı sahada dibe oturmuş üç denizaltıya, milli kurtarma gemileriyle müdahalede bulunmaktadır. Tatbikatın hedef kitlesi, denizaltı arama kurtarma harekatında görev alan yüzer, dalar, uçar unsurlar ve teşkil edilmiş karargahlar. Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 fiıkateyn, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarma ve yedekleme gemisi, 3 denizaltı, 1 mayın avlama gemisi, 1 karakol gemisi, 1 büyük liman römorkörü, 1 sat botu, 1 deniz karakol uçağı, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 paraşütle arama kurtarma timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi iştirak etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 ambulans helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 nakliye uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot iştirak etmektedir. Tatbikat sırasında yandan taramalı sonar, uzaktan kumandalı sualtı araçları, atmosferik dalış elbisesi, kurtarma çanı, denizaltı harici havalandırma sistemi de kullanılmaktadır" dedi.

Kurtarma çalışmalarıyla ilgili olarak Deniz Albay Salar, "Denizaltıdan personel kurtarma harekatında ilk safha olan denizaltının bulunması sonrasında komutanlığımız tarafından ilk müdahale yapılmaktadır. Bu safhada dalgıçlarla 91, 1200 ve 365 metre ve uzaktan kumandalı su altı araçları ile de 600 metre derinliğe kadar satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisine harici havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin transferi gerçekleştirilmekte olup, amaç satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisini kurtarmaya hazır hale getirilebilmektir. Harici havalandırma sisteminin, 5 atmosfer iç basınca ulaşmış ve 50 personele sahip denizaltıya 14 gün süreyle temiz hava beslemesi yaparak pis havayı egzoz edebildiğini, denizaltıdan personel kurtarma çanı ile satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisinden bir seferde 6 personel olacak şekilde 207 metre derinliğe kadar personel kurtarılabilmektedir. Tatbikatta, denizaltı harici havalandırma sistemi bağlantısı yapılarak acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılacağı ve bu kapsamda paraşütle arama kurtarma ekibi ile sudan çıkarma ve ilk tıbbi müdahale, kazazedelere triyaj, tedavi ve tıbbi tahliyeleri için gerekli tıbbi desteğin verilmesi faaliyetlerinin de icra edilmiştir" diye konuştu.