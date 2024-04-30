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Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı; oğlu tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

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ISPARTA'da radar uygulaması için hazırlık yaparken otomobilin çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Yonuz Turan (51), memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin ...

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı; oğlu tabutuna sarılıp gözyaşı döktü mask
Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı; oğlu tabutuna sarılıp gözyaşı döktü
Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı; oğlu tabutuna sarılıp gözyaşı döktü
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ISPARTA'da radar uygulaması için hazırlık yaparken otomobilin çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Yonuz Turan (51), memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin fotoğrafına sarılan Aynur Turan, "Sen bizi böyle mi bırakacaktın" diye ağıt yaktı; oğlu Ahmet ise tabutuna sarılıp ağladı.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Isparta- Eğirdir kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Atabay (42) yönetimindeki 17 UY 843 plakalı otomobil, yolda radar uygulaması için hazırlık yapan Isparta Bölge Trafik Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yonuz Turan'a, ardından ekip aracına çarptı. Kazada polis memuru Yonuz Turan ile otomobil sürücüsü Atabay ve yanındaki 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı polis memuru Yonuz Turan, kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.

MEMLEKETİNDE TÖREN YAPILDI

Şehit polis memuru Yonuz Turan'ın cenazesi dün Isparta Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen tören sonrası memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine getirilip, devlet hastanesi morguna konuldu. Cenazesi bugün morgdan alınan şehit polis Yonuz Turan için Sandıklı'nın Alacami köyünde tören yapıldı. Babası ve annesinin yaşadığı evde helallik alınmasından sonra Yonuz Turan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu bir müddet Çevik Kuvvet polislerinin ardından da törene katılanların omuzlarında taşınıp köy meydanına getirildi.

Cenazeye Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, şehidin babası Ahmet Turan, annesi Fatime Turan, eşi Aynur Turan, çocukları Ahmet, Sinem ve Fatmagül Turan, diğer protokol üyeleri, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

'KOCA KÖYÜN ŞEHİDİ Mİ OLACAKTIN'

Cenaze namazı öncesinde şehidin annesi Fatime Turan, eşi Aynur Turan ve oğlu Ahmet Turan tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan Fatime Turan, sağlık ekiplerinin getirdiği sedyede oturup oğlunun tabutunun yanında bir müddet bekledi. Eşinin fotoğrafına sarılan Aynur Turan, "Sen bizi böyle mi bırakacaktın? Koca köyün şehidi mi olacaktın? Sen bize ne yaşattın iki gündür? Biz sensiz ne yapacağız" diye ağıt yaktı.

'ÇOCUKLUKTAN BERİ POLİS OLMAK HAYALİMİZDİ'

Şehit Yonuz Turan'ın çocukluk arkadaşı ve meslektaşı Adnan Güney (51) ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şehidimizle hem çocukluk hem de mesai arkadaşıyım. Benim sürem dolduğu için emekli oldum. Arkadaşım bir süre daha devam etmek istedi. Ona şehitlik nasip olacakmış. Herkese nasip olmaz. Çok çok iyi bir arkadaşımdı. Çocukluktan tanıyorum. Allah mekanını cennet etsin. Aynı mahallede büyüdük. Karıncayı dahi incitmeyecek hassasiyette birisiydi. Çocukluktan beri polis olmak hayalimizdi hem Yonuz'un hem benim. Isparta'nın Gelendost ilçesinde birlikte çalıştık. Harika bir insandı" dedi.

Şehit polis Yonuz Turan'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Diğer yandan Yonuz Turan'ın şehit olduğu kazada yaralanan otomobil sürücüsü Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Atabay ile aynı araçtaki 3 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan sürücü İlker Atabay, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

30 Nis 2024 - 15:22 DHA Afyonkarahisar- Gündem

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