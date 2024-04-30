Kocasını sokaklarda tasma ile gezdirdi: Kimse ne olduğunu anlayamadı

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde bir kadın alışveriş yaptığı anlarda kaydedildi. Ancak kadını sosyal medyadan ilginç hale getiren durum ise kocası olduğu tahmin edilen bir adamı boynuna taktığı tasmayla gezdirmesiydi. O anlar mağazada bulunan bir başka kişinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten buna nasıl izin vermiş mi? Peki neden?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Adam kendine yakıştırmış ve halinden memnun" yorumunu yaptı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.