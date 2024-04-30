30 Nis 2024 - 15:04 - Gündem

ALSAV'dan 100. yıl konseri

Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) Türk Halk Müziği Korosu, 1 Mayıs'ta Cumhuriyet tarihinin en sevilen türkülerinden oluşan muhteşem bir konsere imza atıyor