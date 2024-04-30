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Bakan Tunç açıkladı; 124 yeni mahkeme kuruldu

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için 124 yeni mahkeme kurulduğunu duyurdu.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargının etk...

Bakan Tunç açıkladı; 124 yeni mahkeme kuruldu mask
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için 124 yeni mahkeme kurulduğunu duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin daha da artırılması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Tunç, "Mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve yargılamaların makul sürede sonuçlanması amacıyla; 1'i deprem bölgemizde 4 bölge idare mahkemesinde toplam 10 idari dava dairesi, 3’ü deprem bölgemizde 6 mahalde toplam 44 idare ve vergi mahkemesi, 18’i deprem bölgemizde 57 mahalde aile, asliye ticaret, iş, tüketici mahkemeleri ile infaz hakimliği olmak üzere toplam 70 mahkeme kurduk. Yeni kurulan toplam 124 mahkememiz, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

30 Nis 2024 - 14:56 DHA Ankara- Gündem

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