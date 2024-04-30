Trafik canavarı Alanya'da kameralara yakalandı: Korku dolu anlar...

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Alanya'da D-400 karayolu üzerinde çekilen görüntülerde beyaz Porsche Taycan marka 34 MMT 91 plakalı araç yüksek hızda önündeki araçlara makas atarak giderken görüntülendi.

Çevredeki araç sürücülerinin ve kendinin canını hiçe sayan sürücünün kimliği henüz belirlenemezken, vatandaşlar polisten araç ve şahsa cezai işlem uygulamasını istedi.