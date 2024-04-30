Bakan Göktaş, savaş mağduru çocuklarla buluştu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'nde misafir edilen savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı, Ukrayna, Filistin, Suriye ve Türkiye'yi temsilen 4 çocuk, ana dillerinde 'Hoş geldiniz' diyerek kapıda çiçeklerle karşıladı. Bakan Göktaş, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaptıkları eserlerin yer aldığı resim sergisini gezip, onları tebrik etti. Savaş mağduru çocuklar, 23 Nisan şiiri okudu ve Türkçe şarkılar seslendirdi, dans gösterileri gerçekleştirdi. Çocuklar, kendi yaptıkları yağlı boya tabloyu da Bakan Göktaş'a hediye etti. Programda, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar da yer aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.