Alanya’da kaçak yapılar bir bir yıkılıyor

ALANYA Belediyesi’nin ilçe genelindeki kaçak yapılarla mücadele çalışmaları hız kazandı. Dinek Mevkiinde sahilde bulunan 10 adet kaçak yapının, 775 Sayılı Gece Kondu Kanunu esasına göre Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkımları gerçekleştirildi.
BAŞKAN ÖZÇELİK: KAÇAK YAPIYA TAVİZ YOK
Konuya büyük bir hassasiyetle yaklaşan ve göreve geldiği ilk günden bu yana kaçak yapılarla mücadele ederek, asla taviz vermeyeceklerinin altını önemle çizen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kent genelinde bulunan tüm kaçak yapıların tespitiyle ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde devam ettiğini kaydetti. Başkan Özçelik, bu kapsamda tespiti yapılan kaçak yapıların ivedilikle yıkımlarının yapılacağını söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.