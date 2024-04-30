Yeni Alanya'ya iftira tescillendi

YENİ Alanya'nın ' Gazipaşa'yı ayağa kaldıran otel projesi' başlığıyla duyurduğu otel projesine Gazipaşalılar ciddi tepki göstermişti. ÇED sürecinde de Gazipaşa halkı tarafından kabul görmeyen ve tarihi Selinus Sahili'nde büyük bir kıyıma neden olacağı belirtilen otel projesine yönelik tepkiler hala sürüyor.

Son olarak 19 Haziran 2023 tarihinde 'Kıymayın Bu Güzelliğe' başlığıyla gazetemizde yer alan haber sonrasında, otel projesinin sahibi Adil Üstündağ hakkımızda suç duyurusunda bulundu. Gazetemiz yetkililerine yönelik 'Yalan haber, iftira, hakaret' ve benzeri suçlamalarla suç duyurusunda bulunan Adil Üstündağ'ın şikayetinde karar verildi. Her gün güçleşen gazetecilik mesleğine hukuk yolu ile gözdağı vermeye çalışan Adil Üstündağ'ın şikayetinde Başsavcılık 'Somut, objektif ve her türlü şüpheden uzak delilin bulunmadığının görülmesi' nedeniyle 'Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi. Herhangi bir delil dahi sunulmadan, yalnızca gazetecileri susturma amacı taşıyan bu şikayetle ilgili kararla, proje sahibi Adil Üstündağ'ın iftirası da çökmüş oldu.

Haksız yere suçlanan meslektaşlarımız hakkında suç duyurusunda bulunan Adil Üstündağ'a yönelik attığı iftiralar nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş olup, hukuki süreç devam etmektedir. (Haber MERKEZİ)