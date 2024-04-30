Yeni Alanya'ya iftira tescillendi

YENİ Alanya'nın ' Gazipaşa'yı ayağa kaldıran otel projesi' başlığıyla duyurduğu otel projesine Gazipaşalılar ciddi tepki göstermişti. ÇED sürecinde de Gazipaşa halkı tarafından kabul görmeyen ve tarihi Selinus Sahili'nde büyük bir kıyıma neden olacağı belirtilen otel projesine yönelik tepkiler hala sürüyor.
Son olarak 19 Haziran 2023 tarihinde 'Kıymayın Bu Güzelliğe' başlığıyla gazetemizde yer alan haber sonrasında, otel projesinin sahibi Adil Üstündağ hakkımızda suç duyurusunda bulundu. Gazetemiz yetkililerine yönelik 'Yalan haber, iftira, hakaret' ve benzeri suçlamalarla suç duyurusunda bulunan Adil Üstündağ'ın şikayetinde karar verildi. Her gün güçleşen gazetecilik mesleğine hukuk yolu ile gözdağı vermeye çalışan Adil Üstündağ'ın şikayetinde Başsavcılık 'Somut, objektif ve her türlü şüpheden uzak delilin bulunmadığının görülmesi' nedeniyle 'Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi. Herhangi bir delil dahi sunulmadan, yalnızca gazetecileri susturma amacı taşıyan bu şikayetle ilgili kararla, proje sahibi Adil Üstündağ'ın iftirası da çökmüş oldu.
Haksız yere suçlanan meslektaşlarımız hakkında suç duyurusunda bulunan Adil Üstündağ'a yönelik attığı iftiralar nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş olup, hukuki süreç devam etmektedir. (Haber MERKEZİ)
YENİ Alanya'nın ' Gazipaşa'yı ayağa kaldıran otel projesi' başlığıyla duyurduğu otel projesine Gazipaşalılar ciddi tepki göstermişti. ÇED sürecinde de Gazipaşa halkı tarafından kabul görmeyen ve tarihi Selinus Sahili'nde büyük bir kıyıma neden olacağı belirtilen otel projesine yönelik tepkiler hala sürüyor.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.