Bankalar faiz verme yarışında çıldırdı: 250 bin liranın getirisi maaşı geçti

Son bir yıl içinde üç katına çıkan mevduat faiz oranları, yatırımcıların bir aylık getirisini rekor seviyelere taşıdı. TCMB’nin, 14 Mayıs 2023’ten itibaren ekonomik değişimlere paralel olarak faiz artırımına gitmesi, ‘Rasyonelleşme’ adı altında sunulan yeni para politikası dönemiyle birlikte gerçekleşti.
Özellikle son haftalarda beklenen dolar kurundaki artışın gerçekleşmemesi, varlık sahiplerini TL mevduata yönlendirirken, bankaların sunduğu cazip tekliflerle 250 bin TL’nin 32 günlük getirisi tarihi seviyelere ulaştı.
İşte bazı bankaların müşterilerine sunduğu mevduat faiz oranları:
FIBABANKA: %57 – 11.836,07 TL
ANADOLUBANK: %56 – 11.628,42 TL
ODEA: %56 – 11.628,42 TL
TEB: %55 – 11.420,77 TL
GARANTİ BBVA: %56 – 11.628,42 TL
İŞ BANKASI: %57 – 11.836,07 TL
Bu yüksek faiz oranları, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.