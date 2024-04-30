- Spor

"Alanyaspor 2031'de şampiyon olacak"

ABONE OL Google News Sayfamız

Son zamanlarda yapay zekanın yaptığı tahminler gündeme gelirken, bu sefer Süper Lig'de gelecek 20 yılda şampiyonluğa ulaşacak takımları belirledi. Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK ve Hatayspor, yapay zekaya göre Süper Lig'de ilk defa şampiyonluğa ulaşacak

"Alanyaspor 2031'de şampiyon olacak" mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TRENDYOL Süper Lig'de son 10 haftaya damga vuran Corendon Alanyaspor, yapay zekaya göre gelecek 20 yıl içinde Süper Lig şampiyonluğu yaşayacak. Son dönemlerde yaptığı tahminlerle gündeme gelen yapay zekanın Süper Lig için yaptığı tahmin büyük ilgi gördü. Yapay zeka, Galatasaray'ın gelecek 20 içinde 5, Fenerbahçe'nin 5, Beşiktaş'ın 4 ve Trabzonspor'un 3 şampiyonluk yaşayacağını söylerken, Corendon Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatayspor'un da 1'er şampiyonluk yaşayacaklarını tahmin etti.

SEZONLARINI DA AÇIKLADI
Bu sezon Galatasaray'ın şampiyon olacağını duyuran yapay zeka, 20 yıllık sezonun şampiyonluk sıralamasında Corendon Alanyaspor'un 2030-2031 sezonunda şampiyon olacağını söyledi. Yapay zekanın Süper Lig için şampiyonluk tahminlerinin doğru çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu. Cemali AYDINOĞLU

Sıralama şu şekilde:
23/24: Galatasaray
24/25: Fenerbahçe
25/26: Beşiktaş
26/27: Trabzonspor
27/28: Galatasaray
28/29: Fenerbahçe
29/30: Beşiktaş
30/31: Alanyaspor
31/32: Trabzonspor
32/33: Fenerbahçe
33/34: Galatasaray
34/35: Beşiktaş
35/36: Gaziantep FK
36/37: Galatasaray
37/38:Trabzonspor
38/39: Fenerbahçe
38/40: Beşiktaş
40/41: Galatasaray
41/42: Hatayspor
42/43: Fenerbahçe

# Son, etti, Gelen, Alanyaspor, süper lig

30 Nis 2024 - 13:23 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Fatih Terim ile yollar ayrılıyor mask
Fatih Terim ile yollar ayrılıyor
TFF'den flaş karar! Süper Lig maçları aynı gün ve saatte olacak mask
TFF'den flaş karar! Süper Lig maçları aynı gün ve saatte olacak
Allah'ın sopası yok: Alanya Kestelspor'a jiletlerle saldıran takım amatör kümeye düştü mask
Allah'ın sopası yok: Alanya Kestelspor'a jiletlerle saldıran takım amatör kümeye düştü
Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Tek bir şut bile atılmadı... İnceleme başlatılıyor mask
Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Tek bir şut bile atılmadı... İnceleme başlatılıyor
FIFA Ali Koç'a soğuk terler döktürdü mask
FIFA Ali Koç'a soğuk terler döktürdü
Alanyaspor TD Fatih Tekke: 'Çok büyük hedef tutturduk' mask
Alanyaspor TD Fatih Tekke: 'Çok büyük hedef tutturduk'
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber