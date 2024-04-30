"Alanyaspor 2031'de şampiyon olacak"

TRENDYOL Süper Lig'de son 10 haftaya damga vuran Corendon Alanyaspor, yapay zekaya göre gelecek 20 yıl içinde Süper Lig şampiyonluğu yaşayacak. Son dönemlerde yaptığı tahminlerle gündeme gelen yapay zekanın Süper Lig için yaptığı tahmin büyük ilgi gördü. Yapay zeka, Galatasaray'ın gelecek 20 içinde 5, Fenerbahçe'nin 5, Beşiktaş'ın 4 ve Trabzonspor'un 3 şampiyonluk yaşayacağını söylerken, Corendon Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatayspor'un da 1'er şampiyonluk yaşayacaklarını tahmin etti.
SEZONLARINI DA AÇIKLADI
Bu sezon Galatasaray'ın şampiyon olacağını duyuran yapay zeka, 20 yıllık sezonun şampiyonluk sıralamasında Corendon Alanyaspor'un 2030-2031 sezonunda şampiyon olacağını söyledi. Yapay zekanın Süper Lig için şampiyonluk tahminlerinin doğru çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu. Cemali AYDINOĞLU
Sıralama şu şekilde:
23/24: Galatasaray
24/25: Fenerbahçe
25/26: Beşiktaş
26/27: Trabzonspor
27/28: Galatasaray
28/29: Fenerbahçe
29/30: Beşiktaş
30/31: Alanyaspor
31/32: Trabzonspor
32/33: Fenerbahçe
33/34: Galatasaray
34/35: Beşiktaş
35/36: Gaziantep FK
36/37: Galatasaray
37/38:Trabzonspor
38/39: Fenerbahçe
38/40: Beşiktaş
40/41: Galatasaray
41/42: Hatayspor
42/43: Fenerbahçe
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.