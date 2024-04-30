"Alanyaspor 2031'de şampiyon olacak"

TRENDYOL Süper Lig'de son 10 haftaya damga vuran Corendon Alanyaspor, yapay zekaya göre gelecek 20 yıl içinde Süper Lig şampiyonluğu yaşayacak. Son dönemlerde yaptığı tahminlerle gündeme gelen yapay zekanın Süper Lig için yaptığı tahmin büyük ilgi gördü. Yapay zeka, Galatasaray'ın gelecek 20 içinde 5, Fenerbahçe'nin 5, Beşiktaş'ın 4 ve Trabzonspor'un 3 şampiyonluk yaşayacağını söylerken, Corendon Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatayspor'un da 1'er şampiyonluk yaşayacaklarını tahmin etti.

SEZONLARINI DA AÇIKLADI

Bu sezon Galatasaray'ın şampiyon olacağını duyuran yapay zeka, 20 yıllık sezonun şampiyonluk sıralamasında Corendon Alanyaspor'un 2030-2031 sezonunda şampiyon olacağını söyledi. Yapay zekanın Süper Lig için şampiyonluk tahminlerinin doğru çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu. Cemali AYDINOĞLU

Sıralama şu şekilde:

23/24: Galatasaray

24/25: Fenerbahçe

25/26: Beşiktaş

26/27: Trabzonspor

27/28: Galatasaray

28/29: Fenerbahçe

29/30: Beşiktaş

30/31: Alanyaspor

31/32: Trabzonspor

32/33: Fenerbahçe

33/34: Galatasaray

34/35: Beşiktaş

35/36: Gaziantep FK

36/37: Galatasaray

37/38:Trabzonspor

38/39: Fenerbahçe

38/40: Beşiktaş

40/41: Galatasaray

41/42: Hatayspor

42/43: Fenerbahçe