- Gündem

Antalya'da "milliyet farkı" ücretine rekor ceza

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da yabancı bir internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptıran Türk vatandaşından "milliyet farkı" ücreti alan otele 54 bin 694 TL ceza kesildi. Gelişmeyi duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Osman Nuri Ersoy, alınan 120 euroluk (4 bin 152 lira) ücret farkının da misafire iade edildiğini söyledi. Kesilen cezanın otelin bir haftalık konaklama ücretinden bile daha az olması tepki çekti.

Antalya'da "milliyet farkı" ücretine rekor ceza mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da yabancı web sitesi üzerinden rezervasyon yaptıran Türk vatandaşından 120 euro (4 bin 152 lira) "milliyet farkı" ücreti alan lüks otel gündemden düşmüyor.

"ALINAN ÜCRET MİSAFİRE İADE EDİLDİ"
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın inceleme başlattığı otelle ilgili açıklama yapan Bakan Osman Nuri Ersoy, "Milliyet farkı ile haksız gerekçeyle ücret alınması nedeniyle firmaya 54 bin lira ceza verildi, alınan ücret farkı misafire iade edildi" ifadelerini kullandı.

OTELE KESİLEN CEZA TEPKİ ÇEKTİ
Antalya'daki lüks otele verilen 54 bin 694 TL'lik cezanın otelin bir haftalık konaklama ücretinden bile daha az olması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Otelin rezervasyon sayfasına girildiğinde 6 gecelik standart bir oda için 92 bin 400 TL istendiği görülüyor.

BAKAN ERSOY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Türkiye'de 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin turizm verileri açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Osman Nuri Ersoy'un sözlerinden satır başları şu şekilde; "Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,4 artarak 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar oldu. Turizm gelirinin %21'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 775 milyon 627 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 9 milyon 174 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %10,1 ARTTI
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,1 artarak 9 milyon 10 bin 90 kişi oldu. Ziyaretçilerin %21,6'sını 1 milyon 942 bin 94 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu. Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki yeme içme harcamalarının payı %22,6, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı %16,7, paket tur harcamalarının payı ise %11,5 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yeme içme harcamaları %2,8, uluslararası ulaştırma harcamaları %11,8 ve paket tur harcamaları %19,4 arttı. İkinci sırada %31,3 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise %9,6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %73,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %11,3 ARTTI
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %11,3 artarak 1 milyar 779 milyon 649 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 444 milyon 620 bin dolarını kişisel harcamalar, 335 milyon 30 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR 2023 YILI I. ÇEYREĞİNE GÖRE %18,4 ARTTI
Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %18,4 artarak 2 milyon 449 bin 225 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 727 dolar olarak gerçekleşti.

BAKAN ERSOY: REKOR TURİZM GELİRİ ELDE ETTİK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Tarihimizdeki en yüksek ilk çeyrek turizm gelirini elde ettik. 2024 yılı ilk çeyreğinde ziyaretçi sayısı geçen seneye göre yüzde 16,7 artarak 9 milyon 68 bin oldu. Yılsonu hedefi olan 60 milyon ziyaretçi hedefine uyumlu şekilde ilerliyoruz" dedi.

MİLLİYET FARKI ÜCRETİ
Milliyet farkı ile haksız gerekçeyle ücret alınması nedeniyle firmaya 54 bin lira ceza verildi, alınan ücret farkı misafire iade edildi."

# Bir, Sosyal, Yer, türkiye, ilgili, kültür, Mart, Antalya

30 Nis 2024 - 13:21 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Antalya'da "milliyet farkı" ücretine rekor ceza mask
Antalya'da "milliyet farkı" ücretine rekor ceza
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 29'uncu tur oylamada sonuç çıkmadı mask
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 29'uncu tur oylamada sonuç çıkmadı
Sınır ötesi karaciğer operasyonuyla ikinci hayatına kavuşan Tamer'e sürpriz doğum günü mask
Sınır ötesi karaciğer operasyonuyla ikinci hayatına kavuşan Tamer'e sürpriz doğum günü
Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı mask
Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı
Emine Erdoğan'dan, Türkiye Tohum Gen Bankası'na ziyaret mask
Emine Erdoğan'dan, Türkiye Tohum Gen Bankası'na ziyaret
45 yıllık ayakkabı tamircisi, 1 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetli mask
45 yıllık ayakkabı tamircisi, 1 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetli
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber