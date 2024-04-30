Müftüoğlu Alanya'nın gururu oldu

ALANYALI spor adamı Adil Müftüoğlu'nun TFF ( Türkiye Futbol Federasyonu) tarafından Plaj Futbolu Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü olarak atanması Alanya'da sevinç yarattı.

Alanyalı Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu ile FIFA kokartlı Süper Lig eski Hakemi ve MHK ( Merkez Hakem Kurulu) eski Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nun kardeşi olan Adil Müftüoğlu, sporda büyük başarılara imza atmış bir aileye mensup.

Plaj Futbolu Türkiye Milli Takımı'na daha önce de futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet eden Adil Müftüoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'i ziyaret etti.

Dim, ziyarete ilişkin sosyal medya mesajında "TFF tarafından Plaj Futbolu Türkiye Milli Takım teknik direktörü olarak atanan başarılı spor adamı Adil Müftüoğlu kardeşime ziyareti için çok teşekkür eder, başarılar dilerim" dedi. (Toygar DİM)