Alanya’da uçuruma yuvarlanan dana böyle kurtarıldı

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OLAY Kuşyuvası mevkiinde meydana geldi. Mustafa Çapan'ın kamyonun kasasına koyduğu danalardan biri, yalpalayan kamyondan düşüp 400 metrelik uçuruma yuvarlandı. Danasının yanına inen Çapan, yaşadığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alanya İHH ekipleri gitti. Dananın genel sağlık durumunu kontrol eden ekipler, hazırladıkları halat sistemimi kurup, danayı bulunduğu uçurumdan 10 saatlik çalışma sonucunda çıkardı. Dana sahibi Mustafa Çapan’a teslim edildi. Dananın durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Haber MERKEZİ)