30 Nis 2024 - 13:09- Gündem G:

MEB’den okullara tatil arası; Okullar 3 gün tatil olacak! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenlere müjde

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Eğitim camiasında heyecan dolu bir bekleyiş sona eriyor! Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ders yüklerini hafifletecek ve dinlenmelerini sağlayacak özel bir müjdeyi duyurdu. Öğrenciler, gelecek hafta, hafta sonu dahil olmak üzere üç günlük bir tatilin keyfini çıkaracaklar.

MEB’den okullara tatil arası; Okullar 3 gün tatil olacak! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenlere müjde mask
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci ve öğretmenlerin dinlenme ve yenilenme ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak eğitim yılı boyunca verilen tatil fırsatlarını genişletmeye devam ediyor. Bahar dönemindeki ikinci ara tatilin ardından, öğrencilere ve öğretmenlere ekstra tatil günleri sunulacak. Ayrıca, 2024 yılı yaz tatilinin başlangıç tarihi de bakanlık tarafından duyuruldu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de resmi tatil kapsamında değerlendirilmiş olup, öğrenciler bu tarihte de tatil yapacaklar. 1 Mayıs Çarşamba günü, işçi ve emekçilerin haklarının anıldığı bu önemli günde, tüm okullar tatil olacak. Bu, öğrencilere bahar döneminde bir soluklanma fırsatı sunacak.

Haftaya öğrenciler çarşamba günü tatilin ardından 2 gün daha okula gidecek. Hemen peşine hafta sonu tatili gelecek. Yani haftaya toplamda 3 günlük bir tatil fırsatı yakalayacaklar.

Öğrencilerin heyecanla beklediği diğer bir konu ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 2024 yılında Pazar gününe denk gelmesi. Bu, resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.

Ancak tatil keyfiyle birlikte eğitimde de önemli değişiklikler yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni müfredatı, öğrenci gelişimini desteklemek ve bütüncül bir eğitim anlayışını benimsemek üzerine odaklanıyor. İşte, eğitimdeki bu yeniliklere dair önemli bilgiler ve uzman görüşleri:

Yeni müfredatta temel alınan nokta, öğrencilerin bütüncül gelişimini desteklemek. Bu bütüncül gelişim, öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki alanlardaki gelişimlerinin bir arada ele alınması anlamına gelir.

Becerilerin önemi de yeni müfredatta vurgulanıyor. Öğrencilere sorgulama, analiz, değerlendirme gibi becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Ayrıca, çıkarılan dersler ve konularla birlikte programlar daha derinlemesine öğrenmeyi hedefliyor.

MEB’in yeni müfredatı, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyerek, geleceğe hazırlamayı amaçlamaktadır. Uzmanlar, bu değişikliklerin eğitim sistemine pozitif etkileri olacağını belirtmektedirler.

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30 Nis 2024 - 13:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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