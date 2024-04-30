Yargıtay Başkanlığı seçiminde 29'uncu tur oylamada sonuç çıkmadı

YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart'ta başlayan başkanlık seçimlerinin 29'uncu tur oylamasında da adaylardan hiçbiri salt çoğunluk sayısı olan 175 oyu alamadı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla doldu. Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için 25 Mart'ta sandık başına gitti. Seçimin ilk 28 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Her 5 tur oylamada bir yeniden aday başvuruları alınan seçimlere, bugün 29'uncu tur oylaması ile devam edildi.

Oylamaya, dünkü 28'inci tur oylamasında en yüksek oyu alan iki aday, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk aday olarak katıldı. 322 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen 29'uncu tur oylamasında; 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 141, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 116 oy aldı. Ayrıca 13 oy boş kullanıldı, 52 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçla 30'uncu tur oylamasına geçildi. 30'uncu turdan da sonuç alınamaması halinde 7'nci kez adaylık başvuruları alınıp, 31'inci tur oylama ile seçimlere devam edilecek. Anayasa'ya göre; adaylardan herhangi biri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alana kadar oylama devam edecek.