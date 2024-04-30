Emine Erdoğan'dan, Türkiye Tohum Gen Bankası'na ziyaret

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret edip, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan'ı, Türkiye Tohum Gen Bankası ziyaretinde, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker ve çocuklar karşıladı. Çocuklar, Emine Erdoğan'a çiçek verdi. Gen bankasının önemli bitki alanlarını ve tohum standını ziyaret eden Erdoğan'a, enstitü müdürü Dr. Hümeyra Yaman da 'Gen Bankası'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Buradaki incelemelerinin ardından herbaryum odasına geçen Emine Erdoğan, kurutulmuş bitkilerden herbaryum yaptı. Bunun yanı sıra selektör ünitesi, tohum temizleme odası, fizyoloji laboratuvarı, kurutma odası, iklim odaları ve soğuk muhafaza odalarındaki çalışmaları da inceleyen Emine Erdoğan, tohumların gen bankasında geçtiği işlemlere dair de çalışanlardan bilgi aldı.

2020-2022 YILLARINDA 1537 TOHUM TOPLANDI

Dr. Hümeyra Yaman, Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Mirasımız Yerel Tohum Projesi'nin katkılarıyla, 2020-2022 yılları arasında 1537 tohum toplandığını ve yerel tohum toplama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. İncelemelerinin ardından Emine Erdoğan'a günün anısına Türkiye haritası şeklinde tohum tablosu hediye edildi. Emine Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdiği enstitü personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ TOHUM GEN MERKEZİ'

Türkiye Tohum Gen Bankası, Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Mirasımız Yerel Tohum Projesi' kapsamındaki çalışmalara katkı sağlıyor. Türkiye genelinde 64 merkezle çalışmalarını sürdüren Türkiye Tohum Gen Bankası, ata tohumlarının koruma altına alınarak geleceğe aktarılmasını sağlarken, aynı zamanda, burada, yeni çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla da çalışmalar yürütülüyor. Tohum Gen Bankası'nın, son yıllarda dünyanın gündemi olan gıda arz güvenliği açısından da önemli görevi yerine getirdiği belirtiliyor.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Dünyanın 3'üncü gen bankası konumunda olan Ankara'daki 'Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret ettim. Ülkemizin bütün zenginliklerini oluşturan bitki örtüsüne ait tohumların tasnifine ve analizine dair bilgi aldım. Mirasımız Yerel Tohum Projemiz vesilesiyle toplanan ata tohumlarla birlikte binlerce genetik materyal burada çoğaltılıyor, yerli üretime değer katılıyor ve akademik araştırmalara da katkı sunuluyor. Hem geçmişimiz hem de geleceğimiz muhafaza altında tutuluyor. Bu sayede atalarımızın emeğini, bilgeliğini ve doğayla uyum içinde yaşama sanatını temsil eden tohumlar, nesilden nesile aktarılıyor. Yerli ve milli üretimin güvencesi olan tohum gen bankalarımızın sayılarının artmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.