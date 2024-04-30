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45 yıllık ayakkabı tamircisi, 1 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetli

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AKSARAY’da babası iş kazası geçirip gözlerini kaybedince okulu bırakmak zorunda kalıp ayakkabı tamircisi olan Turgut Kılıç (58), bisikletiyle çöplerin kenarına bırakılan ekmekleri toplayıp iş yerin...

45 yıllık ayakkabı tamircisi, 1 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetli mask
45 yıllık ayakkabı tamircisi, 1 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetli
45 yıllık ayakkabı tamircisi, 1 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetli
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AKSARAY’da babası iş kazası geçirip gözlerini kaybedince okulu bırakmak zorunda kalıp ayakkabı tamircisi olan Turgut Kılıç (58), bisikletiyle çöplerin kenarına bırakılan ekmekleri toplayıp iş yerinin yanında kuşları besliyor. Kılıç, bu davranışıyla zaman zaman sosyal medyada gündeme gelirken, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle düzenlenecek program için usta tamirciyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet ettiğini belirterek, "Ankara'ya gitmesi için makam aracımı tahsis edeceğim" dedi.

Turgut Kılıç, 13 yaşındayken demir ustası babası Mehmet Kılıç geçirdiği kaza sonucu gözlerini kaybedince ortaokul 2'nci sınıftayken eğitimini yarıda bırakıp, ayakkabı tamirciliğine başladı. Aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalışan Kılıç, halen kentsel dönüşüm kapsamındaki eski sanayi sitesindeki 3 metrekarelik iş yerinde ayakkabı tamirciliğini sürdürüyor. 2 çocuk babası Kılıç, sabah işe gelirken de çöplerin kenarına bırakılan ekmekleri toplayıp, iş yerinin yanındaki boş araziye dökerek, kuşları besliyor.

Bu davranışıyla son günlerde sosyal medyada gündem olan Turgut Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek programa davet edildi. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kılıç'ın Külliye’ye davet edildiğini duyurup, Ankara'ya gitmesi için makam aracını tahsis edeceğini açıkladı.

'İLK KEZ 1 MAYIS'TA ÇALIŞMAYACAĞIM'

Davet nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen Turgut Kılıç, “İş hayatımda 1 Mayıs’ta ilk kez çalışmayacağım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyarete gideceğim için çalışmayacağım. Ankara'ya gitmek için Belediye Başkanımız Evren Dinçer makam arabasını tahsis etti. Cumhurbaşkanımızı göreceğim için çok mutluyum. Bu benim için gurur verici bir durum” dedi.

'OKUYAMADIM AMA MESLEK SAHİBİ OLDUM'

Okuyamadığını, ancak meslek sahibi olup evini geçindirdiğini belirten Kılıç, ”Babam iş kazası geçirip 2 gözünü kaybetti. O zamanlar haberi aldığımda çok üzülmüştüm. Üzüntümden derslerime de çalışamadım. Ortaokul 2’nci sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldım. Okuyamadım ama meslek sahibi oldum. Çok şükür millete hizmet ediyorum. Babam demir ustasıydı ve Mehmet Çavuş derlerdi. Köyden göç edip, Zonguldak’a taşındık ve orada kara yollarında şantiyede demircilik ve kaynak işi yapmaya başladı. Zor bir işe kalkışmıştı ve onu yapamadığı için gözlerini kaybetti. Sonrasında tekrar Aksaray’a geri geldik” diye konuştu.

'KUŞLARI BESLEMEK BENİ MUTLU EDİYOR'

Yıllardır kuşları beslediğini ifade eden Kılıç, ''Sabah işe gelirken ve boş zamanlarımda da bisikletimle gezip, çöplerin kenarına bırakılan ekmekleri toplayıp getiriyorum. İş yerinin yanındaki boş araziye döküp kuşları besliyorum. Her gün sayısız kuş gelip, oraya döktüğüm ekmeklerden besleniyor. Bu da beni mutlu ediyor” dedi.

30 Nis 2024 - 11:26 DHA Aksaray- Gündem

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