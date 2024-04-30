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Amcaya, yeğenine cinsel istismardan indirimsiz 6 yıl hapis cezası

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ANKARA'da 13 yaşındaki yeğeni T.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yusuf A.'ya (45), eylemi basit cinsel istismar suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası verilirk...

Amcaya, yeğenine cinsel istismardan indirimsiz 6 yıl hapis cezası mask
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ANKARA'da 13 yaşındaki yeğeni T.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yusuf A.'ya (45), eylemi basit cinsel istismar suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası verilirken, takdir indirimi yapılmadı.

2015 yılında meydana gelen olayda Yusuf A., ağabeyi ve yengesi evde bulunmadığı sırada odasında uyuyan yeğeni T.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Üzerindeki ağırlığı hissedip uyanan ve odadan çıkan T.A., ailesinin tepkisinden korkarak durumu anlatmadı. T.A.'nin, yaşadığı olayı 2 yıl sonra rehber öğretmenine anlatmasıyla durumun ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınıp tutuklanan Yusuf A. hakkında Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemenin görevsizlik kararı vermesi üzerine dosya Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, sanığın eyleminin basit cinsel istismar suçunu oluşturduğuna hükmederek, 6 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonra ve yargılama süresindeki davranışlarını göz önüne alarak, takdir indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

30 Nis 2024 - 11:26 DHA Ankara- Gündem

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