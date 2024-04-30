Bakan Ersoy açıkladı: Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tarihimizdeki en yüksek ilk çeyrek turizm gelirini elde ettik. Yılsonu hedefi olan 60 milyon ziyaretçi hedefine uyumlu şekilde ilerliyoruz" dedi.
Antalya'da milliyet farkı adı altında ücret tahsil eden otele inceleme başlatıldığını belirten Bakan Ersoy, farkın misafire iade edildiğini ve otele 54 bin lira ceza kesildiğini söyledi. İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor" dedi.
Kaynak: Ekonomim
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.