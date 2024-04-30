Fatih Terim ile yollar ayrılıyor

Türk futbolunun en büyük efsanelerinden Fatih Terim, sürpriz bir karara imza atıp Yunanistan'ın yolunu tutmuştu. Panathinakos'un başına geçen tecrübeli teknik direktör, takımını Yunanistan Kupası'nda finale çıkarırken; ligde ise şampiyonluk iddiasına uzun süre devam etmeyi başarmıştı. Ancak Panathinakos'un son haftalarda aldığı kötü sonuçların faturası ağır oldu.

Fatih Terim’in yönettiği Yunan takımı Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig play-off turunda hiçbir iddiası bulunmayan Aris’e evinde 1-0 mağlup olarak şampiyonluk umutlarını mucizelere bıraktı. Bu sonuçların ardından AEK, bitime iki hafta kala 75 puanla liderliğini sürdürdü. AEK’in ardından Panathinaikos 71, birer maçı eksik takımlardan PAOK 71 ve Olympiakos 70 puanla sıralandı. Aris ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.

Sport24'ün haberine göre; Panathinaikos, sezon sonunda büyük ihtimalle Fatih Terim ile yollarını ayıracak. Panathinaikos ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan tecrübeli teknik direktörün sezon sonunda Yunan kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Sport24