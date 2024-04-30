Turizmci de şikayetçi... Türkiye'ye başvurular kapatıldı mı? Vizeler durma noktasına geldi

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birçok kişi Schengen vizesi almak için başvuruda bulunuyor. Ancak İspanya, Almanya ve İtalya için Mayıs ayının sonuna kadar vize randevuları alınamıyor. Gerekçe ise yoğun başvuru talebi olması.

Almanya Büyükelçiliği konuya dair sosyal medya hesabından açıklama, "Bekleme sürelerinin vize türüne göre birkaç hafta ya da birkaç ay sürebileceğini'' söyledi. Diplomatik kaynaklar da ''Temas edilen ilgili büyükelçilikler, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir." ifadesini kullandı. NTV'nin konuya ilişkin haberine göre, Turizmci Barış Meletlioğlu, "Örneğin İtalya için vize randevusu almayı deneyelim. İlgili web sayfasına giriyoruz ve İtalya'yı tercih ediyoruz, ardında da bilgileri dolduruyoruz. Doldurduktan sonra uygun "Randevu tarihi bulunamaktadır" yazısı karşımıza çıkıyor. En erken tarihin ise 28 Haziran olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bunun sadece yoğunluktan kaynaklanmadığını düşündüğünü dile getiren Meletlioğlu, "Turizm Bakanlığının ve Dışişleri Bakanlığının bu konuya müdahale etmesini bekliyoruz. Konsolosluklar maalesef başvuru yapanın kim olduğuna bakmaksızın o ay ki kotasını doldurduysa tüm başvuruları reddediliyor." diye konuştu. Randevu alınsa bile rer alanların sayısı da oldukça fazla. Hem seyahate gitmek isteyenler hem de turizimciler mağdur.

Meletlioğlu, "Biz özellikle yurtdışı planlamalarımızı yaparken bir önceki yılın ekim, kasım aylarında plan yapıp havayollarıyla buna göre anlaşmalarımızı yapıyoruz. Ancak satış yaptığımız misafirlere vize reddi çıkması durumunda biz bu biletlerin iptalini ya da iadesini alamıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: ntv