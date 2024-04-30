İşte Acun'un yeni yatırımı!

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bir kulübü daha satın alıyor. Daha önce İrlanda'dan kulüp almayı planlayan ancak daha bu sonra bundan vazgeçen Ilıcalı, rotayı Slovenya'ya kırdı.
Acun Ilıcalı, Slovenya'dan Sportklub'a yaptığı açıklamada, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim." ifadelerini kullandı.
Maribor'un en doğru proje olduğunu belirten Ilıcalı, "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık." dedi.
Maribor geçen sene Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu. Sarı-lacivertliler, Maribor'u 3-0 ve 3-1'lik skorlarla geçmişti.
Kaynak: Ekonomim
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.