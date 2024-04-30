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Kızının kucak dansı yaptığını gören babadan bir garip tepki

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ITV2’de yayınlanan flört programı Love Island (Aşk Adası) tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere’nin en çok konuşulan realite şovlarından biri olan programın son bölümüne eski futbolcu Michael Owen’in kızı Gemma’nın kucak dansı damga vurdu. Gemma’nın programdaki dansı sosyal medyada gündem olurken babası Michael de duruma tepkisiz kalamadı.

Kızının kucak dansı yaptığını gören babadan bir garip tepki mask
Kızının kucak dansı yaptığını gören babadan bir garip tepki
Kızının kucak dansı yaptığını gören babadan bir garip tepki
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İngiltere’nin popüler evlilik programlarındna biri olan Love Island (Aşk Adası) yeni sezonunda da çiftlerin özel anlarını televizyon ekranına getirmeye devam ediyor. Yarışmacıların beraber kaldıkları villada cinsel ilişkiye girdikleri görüntülerin yayınlanmasıyla popüler olan yarışmanın son bölümüne İngiltere’nin eski futbolcusu Michael Owen’in kızı Gemma damga vurdu.

Siyah tanga elbisesiyle erkek yarışmacıların karşısına çıkan Gemma, müzik eşliğinde dans etti. Erkek yarışmacılara kucak dansı yapan Gemma, yarışmacılardan Luca Bish ile öpüşmeye başladı. Programının son bölümünün sosyal medyada gündem olmasından sonra babası Michael Owen kendi Twitter hesabından ilk tepkisini gösterdi.

Futbol ikonu, 19 yaşındaki kızının seksi bir meydan okumanın parçası olarak siyah tanga bir elbise giyerek ITV2 flört programında görünmesinden birkaç dakika sonra Twitter'da paylaşım yaptı.3,7 milyon takipçisi karşısında iki eliyle gözleri kapatan bir yüz emojisi yayınladı.

# Bir, Son, devam, başladı, Sosyal, etti

30 Nis 2024 - 10:32 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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