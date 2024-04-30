Kızının kucak dansı yaptığını gören babadan bir garip tepki

İngiltere’nin popüler evlilik programlarındna biri olan Love Island (Aşk Adası) yeni sezonunda da çiftlerin özel anlarını televizyon ekranına getirmeye devam ediyor. Yarışmacıların beraber kaldıkları villada cinsel ilişkiye girdikleri görüntülerin yayınlanmasıyla popüler olan yarışmanın son bölümüne İngiltere’nin eski futbolcusu Michael Owen’in kızı Gemma damga vurdu.
Siyah tanga elbisesiyle erkek yarışmacıların karşısına çıkan Gemma, müzik eşliğinde dans etti. Erkek yarışmacılara kucak dansı yapan Gemma, yarışmacılardan Luca Bish ile öpüşmeye başladı. Programının son bölümünün sosyal medyada gündem olmasından sonra babası Michael Owen kendi Twitter hesabından ilk tepkisini gösterdi.
Futbol ikonu, 19 yaşındaki kızının seksi bir meydan okumanın parçası olarak siyah tanga bir elbise giyerek ITV2 flört programında görünmesinden birkaç dakika sonra Twitter'da paylaşım yaptı.3,7 milyon takipçisi karşısında iki eliyle gözleri kapatan bir yüz emojisi yayınladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.