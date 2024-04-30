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Evlenme teklifi sırasında aldatıldığını öğrendi: Kadının tepkisi akıl almaz

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TikTok'ta 'tiffanylyynn' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın erkek arkadaşının kendisine evlilik teklifi ettiği sırada aslında aldatıldığını öğrendi. Tiffany Lyn isimli kadının erkek arkadaşının ihanetini öğrendiği anları anlattığı paylaşımı TikTok'ta milyonlarca izlenmeye ve beğeniye ulaştı.

Evlenme teklifi sırasında aldatıldığını öğrendi: Kadının tepkisi akıl almaz
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TikTok'ta yaptığı paylaşımına Tiffany Lyn, erkek arkadaşıyla iki yıldır birlikte olduğunu ve ona çok aşık olduğunu dile getirerek başladı. Ancak ilişkisi boyunca evlilik fikrinin olmadığını belirten Lyn, "Birlikte Orlonda'daki bir eğlence parkına gittik. Orada düzenlenen bir yarışmaya katılmak istedi ve bana onu videoya çekmem için cep telefonunu verdi. Cep telefonuyla onu çekerken ekranda bir anda kısa mesajlar belirlemeye başladı. Mesajların, birlikte olduğumuz süre boyunca onunla da sevgilisi olduğu bir kadından geliyordu. Yetmedi bana evlenme teklifi etti. Daha kötü bir zamanlama görmemiştim" dedi.

TikTok paylaşımının devamında ise mesajları gördükten sonra bir süre şaşkınlıkla birlikte ne yapacağını bilemediğini dile getiren Lyn ikinci bir şok daha yaşadı. Çünkü sevgilisi onlarca kişilik kalabalığın önünde bir anda diz çökerek kendisine evlenme teklifi etti.

Sevgilisinin karşısında diz çökerek evlenme teklifi ettiği anları kabus olarak tanımlayan Lyn, "Bu noktada kalbim kesinlikle duracak ve kusmak istiyorum. Yüzlerce hatta binlerce insan beni bekliyordu. Terlemeye başladım ve gerçekten bayılacak gibi oldum. Teklifi kabul ettim. Bana sarıldı ve beni çok sevdiğini söyledi.

Onu alıp hemen yakındaki restorana götürdüm ve mesajları gördüğümü söyledim. Beni aldattığını kabul etti ve defalarca özür diledi" diye konuştu.

TikTok videosunun devamında ise yüzüğü taktıktan iki ya da üç ay sonra ayrıldıklarını ifade eden Lyn, "Belki bu teklifin üzerinden en fazla iki veya üç ay geçti ve tabii ki ayrıldık. Güvenimi asla geri kazanamayacaktı. Bu ilişkiye o kadar çok yatırım yapmıştım ki onu hemen koparmak gerçekten zordu.

Tekrar ediyorum, biz insanız ve ben robot değilim. Bu yüzden gerçekten denemeye çalıştım.Ancak şunu itiraf etti: "Sonunda kendime tekrar kavuşabilmem yaklaşık iki yıl ve 10.000 dolarlık (yaklaşık 324 bin 236 TL) terapi gerektirdi." ifadelerini kullandı.

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30 Nis 2024 - 10:24 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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