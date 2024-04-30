Kulunç kırmada nirvana yapmış: Kütletmediği yer yok! 'O sonuncuyu nasıl yaptın be abla'

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.
Kamera karşısına geçen kadın önce omuzlarını ardından belini ve sonrasında kalçasını ayrı ayrı kütletmeye başladı. Her hareketinde vücudunun bir noktasında kütletme sesinin geldiği kadın herkesi şaşkına çevirdi.
Genç kadının paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Mükemmel bir yetenek" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, 'O sonuncuyu nasıl yaptın be abla' yorumunu yaptı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.