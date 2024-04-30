ABD'de binlerce kişi gözaltına alındı! Baskılara rağmen Gazze eylemleri büyüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde 18 Nisan’da başlayan Filistin yanlısı protestolar protestolar 16 eyalette 20 üniversiteye yayıldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, üniversitelerde kamp kurarak İsrail’e saldırılarına son verme çağrısı yapan ve üniversitelerini İsrail’e silah satan şirketlerle ilişkilerini kesmeye çağıran öğrenci ve akademisyenlerden gözaltına alınanların sayısı bine ulaştı.

Protestoların ilk başladığı Columbia Üniversitesi ise, Filistin destekçisi öğrencilere kampüsü boşaltmaları için tanınan sürenin dolmasının ardından harekete geçti. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, kampüsü boşaltmayı kabul etmeyen öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmaya başlandığı bildirildi. Cornell Üniversitesi de eylemlerini başka bir yerde sürdürme talebini reddeden öğrencileri okuldan uzaklaştırdığını duyurdu.

Gösterilerini sürdüren öğrencilere ABD’deki birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütünden destek mesajı geldi. Aralarında Çalışan Aileler Partisi (WFP) ile “IfNotNow”, “Sunrise” ve “Gen-Z for Change”in de bulunduğu 190 grup yayınladıkları ortak açıklamada protestocu öğrencilerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Protestocu öğrencilerin üniversitelerinin İsrail işgalinden kâr sağlayan şirketlerle ilişkilerini kesmesi ve kampüslerinde Filistinliler için güvenli ortamların sağlanması yönünde net taleplerinin olduğu hatırlatılan açıklamada, "Baskı, yıldırma ve misillemelere rağmen İsrail’in ABD silahları ve finansmanıyla Gazze’de sürdürdüğü saldırılar konusunda farkındalık yaratmak için barışçıl protesto haklarını kullanan öğrencileri destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ÖĞRENCİLERE OKULDAN UZAKLAŞTIRMA TEHDİDİ

Columbia Üniversitesi'nde Filistin’e destek eylemleri için okul yönetimi ile öğrenciler arasında süren müzakerelerde uzlaşıya varılamadı. Üniversite yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerle yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verildi.

Okul yönetimi ile öğrenci temsilcileri arasındaki diyaloğun çıkmaza girdiği belirtilen açıklamada eylemlerin kampüs içinde toplum üyeleri için istenmeyen bir ortam oluşturduğu savunuldu.

Kamp alanını aynı gün yerel saatle 14.00'e kadar boşaltmaları çağrısında bulunularak, buna karşı gelen protestocu öğrenciler disiplin cezası ve okuldan uzaklaştırma ile tehdit edildi.

FRANSA’DA SCİENCES PO'YA MALİ YAPTIRIM

Fransa’da başkent Paris'i de kapsayan Ile-de-France bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse, Filistin destekçisi gösteriler nedeniyle

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pecresse, "Cumhuriyetçi antlaşmanın merkezinde yer alan evrensel hümanizm değerlerine uygun şekilde, Fransız üniversitesi içinde özgür, bilinçli ve saygılı tartışma hakkını savunduklarını" iddia ederek üniversitede kontrolün artırılması çağırısında bulundu.

Filistin destekçilerinin gösterilerinden, "Yahudi karşıtı nefret çağrısında bulunmakla" suçladığı muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi ile "İslami-solcu müttefiklerini" sorumlu tutan Pecresse, "Okulda huzur ve güvenlik yeniden sağlanana kadar Sciences Po'ya bölgeden sağlanan tüm fonları askıya almaya karar verdim." ifadesini kullandı.o

Kaynak: Karar