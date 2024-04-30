Bu nasıl gelin? 'İzlerken utandık'

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde gelinin dans şovu düğüne damga vurmasının yanında sosyal medyada da çok konuşuldu. Görüntülerde dansöz kıyafeti giyen bir gelin damadın karşısında dans hünerlerini sergiledi. O anlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu görüntüler umarım Türkiye'den değildir" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlerken utandım" diyerek duruma tepki gösterdi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Düğünde aileler yok sanırım" yorumunu yaptı.