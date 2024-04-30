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Atletizm yarışmasında zorlanan rakiplerine yardım edince madalyaya kaçırdı ama Fair-Play ödülünü kazandı

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ADANA'da 27 Nisan tarihinde düzenlenen Anadolu Kros Ligi yarışlarına katılan Erzurum Ahmet Yesevi Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Yıldız (13), 2,5 kilometrelik etabı koşarken sıcaktan zorlanan rakiplerine el ...

Atletizm yarışmasında zorlanan rakiplerine yardım edince madalyaya kaçırdı ama Fair-Play ödülünü kazandı mask
Atletizm yarışmasında zorlanan rakiplerine yardım edince madalyaya kaçırdı ama Fair-Play ödülünü kazandı
Atletizm yarışmasında zorlanan rakiplerine yardım edince madalyaya kaçırdı ama Fair-Play ödülünü kazandı
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ADANA'da 27 Nisan tarihinde düzenlenen Anadolu Kros Ligi yarışlarına katılan Erzurum Ahmet Yesevi Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Yıldız (13), 2,5 kilometrelik etabı koşarken sıcaktan zorlanan rakiplerine el uzattı. Rakiplerine yardımcı olduğu için ilk üçe giremeyen Hüseyin Yıldız, Fair-Play ile ödüllendirildi. 6 ay önce atletizme başladığında hocalarının iyi bir sporcu olmanın yanında ahlaklı da olmayı öğrettiklerini anlatan Yıldız, "Adana çok sıcaktı. Koşmakta zorlanan arkadaşlarıma yardımcı oldum. Yarış sonunda Fair-Play ödülü verilmesi benim için sürpriz oldu" dedi.

Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Fatma-Ali Yıldız çiftinin 3 çocuğundan Hüseyin, geçen yıl yapılan okullar arası yarışmada eğitim gördüğü Ahmet Yesevi Ortaokulu'nu temsil etti. Atletizmdeki yeteneği keşfedilen Hüseyin, yaklaşık 6 ay önce Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spora başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Yavuz Bayram nezaretinde çalışmalarını sürdüren Hüseyin Yıldız, 27 Nisan günü Adana'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Final Yarışması'na giden Erzurum ekibinde yerini aldı. Yarışmaya 2 bin 500 metre kategorisinde katılan Yıldız, kendisi gibi madalya mücadelesi veren rakiplerine, sıcak nedeniyle zorlandıklarını görünce yardım etti. Madalya mücadelesi yerine düşeni kaldıran ve koşmakta zorlanana el uzatan Yıldız, yarışma sonunda ilk 3'e giremedi. Yıldız'ın centilmen davranışını gören hakemler, durumu rapor ederek organize heyetine bildirdi.

FAIR-PLAY SÜRPRİZİ

Yarışmalar sonunda başarılı olan sporcuların ödüllendirildiği törende Hüseyin Yıldız'ın ismi de anons edildi. Kürsüye giden Yıldız'a, yarışma sırasında yaptığı davranışı nedeniyle Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından Fair-Play ödülü verildi.

ÇOK SICAKTI, KOŞAMIYORLARDI

Erzurum'a dönerek çalışmalarını antrenörü Yavuz Bayram eşliğinde sürdüren Yıldız, "6 ay önce atletizm yapmaya başladım. Adana'daki yarışmada hava çok sıcaktı. Zemin çim olduğu için yarışmaya katılanlar zorlanıyordu. Yarışmadaki arkadaşlarımın koşamadığını görünce yardımcı olmaya çalıştım. Yarışma sonunda bana Fair-Play ödümü verilmesi sürpriz oldu. Hocalarımız her zaman bize iyi bir sporcunun aynı zamanda ahlaklı ve yardımsever olması gerektiğini söylüyordu. Ben de onlara yardımcı olmak istedim" dedi.

SPORTİF BAŞARIDAN DAHA ÇOK GURURLANDIRDI

Hüseyin Yıldız'ın Adana'da ilk kez ulusal düzeyde bir yarışmaya katıldığını belirten antrenörü Yavuz Bayram, "Adana'da yarışma günü çok sıcaktı, parkurun çim olması sporcuları biraz daha zorluyordu. Yarışma sırasında Hüseyin koşmakta zorlanan, düşen çocukların elinden tutup kaldırmaya çalışmış. Onlara yardımcı olmuş. Hüseyin'in yaptıklarını not almış ve yarışma komitesine bildirmişler. Onlar da bunu değerlendirerek Hüseyin'i ödüllendirmek istemiş. Anons yapılarak Fair-Play ödülü verilecek, denildi. Hüseyin'in ismi okundu. Yarışmayla ilgili Hüseyin bize de bir şey anlatmadığı için bilgimiz yoktu. Kürsüye gidince durumu öğrendik. Yarışma içinde arkadaşlarına yardımcı olmuş. Dolayısıyla centilmenlik ödülü verildi. Bu bizi çok mutlu etti. Biz öğrencilerimize iyi bir sporcu olmanın yanı sıra iyi bir insan, ahlaklı bir sporcu olmayı, yardımsever insan olmayı da öğretiyoruz. Hüseyin bunun örneği oldu. Bizi mutlu etti gururlandırdı. Sportif başarıdan çok bu bizi daha çok gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

30 Nis 2024 - 09:50 DHA Erzurum- Gündem

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