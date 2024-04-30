- Ekonomi

Et fırsatçılarına darbe: Sınırlama getirildi

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Son dakika! Ticaret Bakanlığı tavuk eti ihracatına sınırlama getirildiğini duyurdu. 1 Mayıs'tan 31 Aralık'a kadar en çok 80 bin ton ihracat yapılabilecek.

Et fırsatçılarına darbe: Sınırlama getirildi mask
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından, başta Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili resmi ve sektörel kuruluşlar ile yapılan istişareler ve çalışmalar sonucunda, bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

# Yer, ilgili, Olacak, Aralık

30 Nis 2024 - 09:43 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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