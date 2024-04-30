O fiyatları artık bakanlık belirleyecek! İlk tarife ortaya çıktı...

Son dakika gelişmesine göre, simit fiyatlarındaki değişiklikler artık Ticaret Bakanlığı'nın onayı ile yapılacak. Bu yeni düzenlemeyle, simit fiyat tarifesinde yapılacak her türlü değişiklik öncesinde Bakanlık'tan onay alınması zorunlu hale getirildi. Bu adım, simit fiyatlarında yaşanabilecek ani değişikliklerin önüne geçmek ve piyasa koşullarında daha stabil bir yapı sağlamak amacıyla atıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesine ilişkin yeni kurallar belirlendi. Özellikle simit fiyatlarındaki değişiklikler, Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüş vermesi halinde gerçekleştirilebilecek. Yönetmelikte yer alan değişiklikler şu şekilde sıralanıyor:

Tarife Onayı: Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer. İlgili meslek komitesinin görüşü alınarak tarifeler tespit edilir. Meslek komitesi, görüşünü en geç on beş gün içinde bildirmek zorundadır.

Simit ve Ekmek Tarifeleri: Simit ve 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği kapsamında yer alan ekmek çeşitlerine ilişkin tarifeler, özel bir süreç izlenerek belirlenir. Bu süreçte yönetim kurulu, on beş gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan bir heyetin değerlendirmesini alır.

Bakanlık Onayı: Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü dikkate alınarak oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşünün alınmasından sonra meclise sunulur. Bakanlık olumsuz bir görüş bildirdiği takdirde, heyetin toplanmasına gerek kalmadan yönetim kurulu tarafından hazırlanan yeni tarife talebi, Bakanlığın tekrar görüşü alındıktan sonra meclisin onayına sunulur.