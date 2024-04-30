Telefonuna şifre koyanlar yandı: Olay yaratan yeni düzenleme! Resmen yürürlükte...

Akıllı cihazların minimum güvenlik standartlarını karşılaması gerektiren yasada değişiklik yapıldı. Telefonuna, bilgisayarına bu şifreyi koyanların hemen şifresini değiştirmesi gerekiyor. Teknoloji Bakanı, milyonları ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu. Yeni yasayla birlikte zayıf şifrelerin kullanımı tamamen yasaklanacak.

RESMEN YÜRÜRLÜKTE

Bu yasalar, zayıf şifrelerin kullanımını yasaklayarak, siber suçluların cihazlara erişimini engellemeyi hedefliyor. Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı, tüketicileri bilgisayar korsanlığı ve siber saldırılardan korumak için bugünden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni önlemleri duyurdu. Üreticiler artık yasal olarak internete bağlı cihazları siber suçluların erişimine karşı korumak zorunda kalacaklar. Bu da kullanıcıların ortak şifreleri değiştirmesi gerekecek anlamına geliyor. Milyonlarca vatandaşın kullandığı "1234" şifresini değiştirmesi gerekiyor.

AMAÇ GÜVENLİĞİ ARTTIRMAK

İngiltere'deki Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı, tüketicileri bilgisayar korsanlığı ve siber saldırılardan korumaya yönelik yeni önlemlerin detaylarını açıkladı. Yeni önlemlerin, giderek artan bilgisayar korsanlığı saldırılarına karşı güvenli bir teknoloji kullanımı sağlayacağı umuluyor. İngiliz kullanıcılar, artık teknolojik cihazlarına kolayca ele geçirilebilecek şifreler belirleyemeyecekler.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Jonathan Berry, "Gündelik yaşamımızda internete olan bağımlılığımız arttıkça, internetin sunduğu tehditler de artıyor. Bugünden itibaren, tüketiciler, akıllı cihazlarının siber suçlulara karşı güvende olduğunu bilmek için bu dünya standartlarında yasaları uyguluyoruz," şeklinde konuştu.

Bakan, İngiltere'nin dünyada internet kullanımı için en güvenli yer olma hedefine kararlı olduklarını da vurguladı. Bu önlemler, teknolojiyi daha güvenli ve korunaklı hale getirerek kullanıcıların dijital dünyada daha rahat hissetmelerini sağlayacak.

Kaynak: Kamu Son Haber