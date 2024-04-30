Ege'de deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde, yerel saatle 01.18'de, Richter ölçeğine göre 3.9 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgilere göre sarsıntı yer kabuğunun 6.51 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssünün belirlenmesi ve olası etkilerinin değerlendirilmesi için ekiplerin hızla harekete geçtiği bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

NEDEN GECELERİ DEPREMLER OLUYOR?

Güneş'in yerçekimi etkisi, Dünya'nın geceleyin daha fazla stres altında kalmasına neden olurken gündüz saatlerinde bu etki azalmaktadır. Bilim insanları, bu durumun gece saatlerinde depremlerin daha sık meydana gelmesine yol açabileceğini düşünüyor. Yapılan araştırmalar, Dünya'nın gece tarafının Güneş'in çekim kuvveti nedeniyle daha fazla gerilim altında olduğunu ve bu durumun tektonik plakalar üzerindeki baskıyı artırarak kırılmalara sebep olabileceğini gösteriyor. Bu teori, depremlerin zamanlaması ve sıklığı üzerine yapılan çalışmalarda önemli bir faktör olarak değerlendirilmekte ve gelecekteki deprem tahminleri için yeni bir perspektif sunmaktadır.

Kaynak: Kamu Son Haber