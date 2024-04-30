30 Nis 2024 - 04:43- Gündem G:

Ege'de deprem meydana geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde yerel saatle 01.18'de 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün, bölgedeki yerleşim alanlarından uzakta olduğu belirtildi.

Ege'de deprem meydana geldi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ege Denizi'nde, yerel saatle 01.18'de, Richter ölçeğine göre 3.9 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgilere göre sarsıntı yer kabuğunun 6.51 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssünün belirlenmesi ve olası etkilerinin değerlendirilmesi için ekiplerin hızla harekete geçtiği bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

NEDEN GECELERİ DEPREMLER OLUYOR?

Güneş'in yerçekimi etkisi, Dünya'nın geceleyin daha fazla stres altında kalmasına neden olurken gündüz saatlerinde bu etki azalmaktadır. Bilim insanları, bu durumun gece saatlerinde depremlerin daha sık meydana gelmesine yol açabileceğini düşünüyor. Yapılan araştırmalar, Dünya'nın gece tarafının Güneş'in çekim kuvveti nedeniyle daha fazla gerilim altında olduğunu ve bu durumun tektonik plakalar üzerindeki baskıyı artırarak kırılmalara sebep olabileceğini gösteriyor. Bu teori, depremlerin zamanlaması ve sıklığı üzerine yapılan çalışmalarda önemli bir faktör olarak değerlendirilmekte ve gelecekteki deprem tahminleri için yeni bir perspektif sunmaktadır.

Kaynak: Kamu Son Haber

# açıklama, Bir, deprem, Yer, merkez, acil

30 Nis 2024 - 04:43 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ege'de deprem meydana geldi mask
Ege'de deprem meydana geldi
48 yıl sonra emekliye ayrıldı mask
48 yıl sonra emekliye ayrıldı
Taksici esnafının 'VIP' isyanı mask
Taksici esnafının 'VIP' isyanı
1 Mayıs'ta ücretsiz mask
1 Mayıs'ta ücretsiz
Kulu'da sağanak sele neden oldu; tarım arazileri ve yollar su altında kaldı mask
Kulu'da sağanak sele neden oldu; tarım arazileri ve yollar su altında kaldı
Yol çöktü; kamyon çukura düştü mask
Yol çöktü; kamyon çukura düştü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber