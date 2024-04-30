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Türkiye'yi tedirgin eden görüntü: Kıpkırmızıya büründü!

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Konya'nın Karapınar yöresinde bulunan Meyil Obruk Gölü, son zamanlarda yaşanan sıcak hava dalgası ve azalan su seviyeleri sebebiyle önemli bir değişim gösterdi.

Türkiye'yi tedirgin eden görüntü: Kıpkırmızıya büründü! mask
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Konya'nın Karapınar ilçesindeki doğal harikalarından biri olan Meyil Obruk Gölü, son dönemde yaşanan kuraklık ve yer altı sularının azalması sebebiyle eski halinden eser kalmadı. Bir zamanlar 387 metre genişliğindeki ekseni ve 31 metre derinliğiyle göz kamaştıran bu göl, şimdi sadece küçük su birikintilerine ev sahipliği yapıyor. Meyil Obruk Gölü'nün bu hali doğa severler ve bölgeyi ziyaret eden turistler için büyük bir hayal kırklığına uğratıyor.

Özellikle 2020 yılında, suyun pembe renge bürünmesiyle büyük ilgi çeken göl, o dönemde pek çok ziyaretçiyi ağırladı. Ancak bir zamanlar balıkların yüzdüğü bu gölde su seviyesinin düşmesiyle birlikte, gölün canlılığı da kayboldu.

Karapınar'ın diğer doğal güzelliği olan Meke Maar Gölü'nün ardından Meyil Obruk Gölü'nün de kuruması, bölgenin ekolojik dengesini ve turistik cazibesini olumsuz etkilendiği görünüyor. Yerel halk ve çevre bilimciler, gölün kurumasının ardında yatan nedenlerin araştırılmasını ve acil önlemler alınmasını talep ediyorlar.

Gölün kuruması aynı zamanda bölgedeki yer altı su kaynaklarının ne kadar hassas olduğunu ve sürdürülebilir su yönetiminin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Meyil Obruk Gölü'nün geçmişteki görkemli günlerine dönmesi için hem yerel yönetimlerin hem de sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Karapınar'da öğrenci olan ve Antalya'dan gelen Berat Dursun'un gölün mevcut durumu karşısındaki üzüntüsü, birçok kişinin duygularına tercüman oluyor. Dursun, "Karapınar'ın doğal güzelliklerini keşfetmek için geldim ancak Meyil Obruk Gölü'nün bu hali karşısında derin bir hayal kırıklığı yaşadım. Fotoğraflarda gördüğüm gölün eski haline ulaşması için gerekli adımların atılmasını umuyorum" şeklinde konuştu. Gölün kuruması sadece Karapınar için değil tüm Türkiye için bir kayıp olarak görülüyor.

Kaynak: Kamu Son Haber

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30 Nis 2024 - 04:41 - Ekonomi

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