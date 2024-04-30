- Ekonomi

Araç sahiplerini dara düşürecek gelişme: Çok ağır masraflar yolda!

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Araç sahiplerini oldukça zorlayacak ek bir harcama daha ortaya çıktı.

Araç sahiplerini dara düşürecek gelişme: Çok ağır masraflar yolda! mask
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Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle A’den Z’ye tüm ihtiyaçların fiyatları artmaya devam ediyor. Bu kapsamda enflasyondan en çok etkilenen sektörler arasında ise otomotiv sektörü yer aldı.

Araç sahiplerini zor durumda bırakacak haber ise yaz lastiklerinde geldi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücüler araçlarına yaz lastiklerini takmaya başladı. Bu seneki lastik fiyatları ise geçen yıla oranla büyük artış gösterdi.

Enflasyonun maliyetleri artırması nedeniyle son 6 ayda fiyatlar cep yakıyor. Lastikçilerde ortalama fiyatlar 2 bin 659 TL seviyesine yükselirken araç sahipleri bu durum karşında zor durumda kaldı.

Sektör temsilcilerine göre, yaz lastiği fiyatları son zamanlarda artan maliyetler ve hammadde fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle zamlandı.

2023 yılında ortalama bin 547 TL, 6 ay önce ise 2 bin TL civarında olan lastik fiyatları son dönemde artan maliyetler sebebiyle 5 bin TL’ye kadar dayandı.

YAZ LASTİĞİ FİYATLARI

Continental güncel yaz lastik fiyatları 2 bin 659 TL ile 5 bin 87 arasında değişiyor.

Lassa’da ise yaz lastik fiyatları en düşük 3 bin 729 TL ile en yüksek 4 bin 569 TL arasında değişiyor.

Goodyear’da fiyatlar 2 bin 184 – 2 bin 765 TL arasında değişirken Aptany’de ise 3 bin 348 TL ile 4 bin 102 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Kaynak: Kamu Son Haber

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30 Nis 2024 - 04:35 - Ekonomi

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