Emekli zam beklerken kahreden haberi aldı: Tam bin 500 TL...

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, emeklilerin yaşam koşullarının giderek zorlaştığını vurgularken, artan yaşam maliyetleri sebebiyle emeklilerin tekrar çalışmaya başladıklarının altını çizdi.

İlgezdi, “TÜİK’in enflasyon verilerine göre emekli aylığı ocak ayında bugüne enflasyon karşısında bin 500 lira değer kaybetti.

10 bin liralık emekli aylığı 3 aylık enflasyona yenilerek, alım gücü 8 bin 500 liraya düştü. Ama iktidar emeklilerimizin feryadını duymuyor” dedi.

İlgezdi, 2023'te TÜİK'in yıllık enflasyon oranını %64,77 olarak duyurduğunu belirtti. Ancak, gerçek enflasyonun %127,21 olarak ENAG tarafından açıklandığına dikkat çekti.

"ALIM GÜNÜ İLK 3 AYDA BİN 500 LİRA ERİYEN EMEKLİ NEFES ALAMAZ DURUMDA"

İlgezdi, “ Bir hayal aleminde rakamlar açıklıyorlar. TÜİK enflasyonu düşük açıklamak için her türlü hesaplamayı iktidarın lehine yaparken, iktidar TÜİK’in açıkladığı oranda bile bir emekli zammı yapmadı.

7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı TÜİK’in açıkladığı enflasyonun yarısı kadar artırıldı.



Zaten enflasyona ezdirilen emekli maaşı 2024 yılının ilk dört ayında da eridi. Alım günü ilk 3 ayda bin 500 lira eriyen emekli nefes alamaz durumda.



İktidar ise lüks ve şatafat dolu yaşantıları içerisinde emekliyi, asgari ücretliyi unutmuş durumda” şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRET DE 2 BİN 550 ERİDİ"

İlgezdi, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ara zam yapılmayacak dediği asgari ücretlinin ise 2024’ün ilk üç ayında cebinden 2 bin 550 lira enflasyon için yok oldu.

Üstelik bu rakamlar TÜİK verilerine göre, yani gerçek enflasyona göre durum daha da vahim.



17 bin 2 lira olan asgari ücret ilk 3 ayda alım gücü olarak 14 bin 450 liraya indi” ifadesine yer verdi.

Kaynak: Kamu Son Haber