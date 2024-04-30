- Ekonomi

Sigara tiryakilerine bayi şoku! Flaş boykot kararı...

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Erol Dündar, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı, kâr marjının azaltılması nedeniyle BAT grubunun sigaralarını artık satmayacaklarını duyurdu.

Sigara tiryakilerine bayi şoku! Flaş boykot kararı... mask
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda firmalarının esnafın kâr marjını düşürdüğüne dikkat çekerek British American Tobacco’nun (BAT) sigaralarını satmama kararı aldıklarını açıkladı. Ortak alınan kararın ardından bayiler, boykot kararı alarak raflara açıklama notları astı.

Erol Dündar paylaşımında sigara satan bayilerin bu marka sigaralardan neredeyse hiç kâr etmediği halde alışveriş bütünlüğünü bozmamak için satmak zorunda kaldığına söyledi.

Erol Dündar, BAT firmasının uygulamaya başladığı satış politikası ve kendi pos cihazlarına ödenen yüksek komisyonlar nedeni ile sigara satan bayilerin zaten düşük karlarının tamamen sıfırlandığını vurguladı. Bu konu ile ilgili BAT yetkilileri ile görüştüklerini aktaran Erol Dündar, ancak bu görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadığını belirtti.

Dündar, bu yüzden hem bayilerin hem de müşterilerin lehine olacağını düşündükleri BAT firmasının hiç bir ürününü raflara koymama kararını bugünle birlikte uygulamaya başladıklarını söyledi.

British American Tobacco markası ürünleri kullanan sigara tiryakileri artık bayilerde Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Vogue, Rothmans, Winfield, State Express 555, Kool ve Viceroy sigaralarını raflarda bulamayacak.

Kaynak: Kamu Son Haber

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30 Nis 2024 - 04:17 - Ekonomi

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