Ekmek ve simit fiyatlarına yeni ayar: Bugünden itibaren başlıyor!

-Değişiklik tebliğine göre tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girecek.

-Tarifelerin belirlenmesinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınacak. Meslek komitesi en geç 15 gün içinde görüşünü bildirecek.

-Ancak, simit ile ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; 15 gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alacak.

-Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin hazırlanan teklif, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulacak.

- Ancak, Ticaret Bakanlığı olumsuz görüş verirse heyetin yeniden toplanmasına gerek olmadan gerekçeleri ile birlikte yönetim kurulunca yeni bir tarife talebi hazırlanacak ve tekrardan Ticaret Bakanlığı'na sunulduktan sonra meclisin onayına sunulacak.

-Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesi yöntemindeki bu değişiklik tebliğin yayınlandığı 30 Nisan 2024 tarihi itibari ile yürürlüğü girecek.

Kaynak: Kamu Son Haber