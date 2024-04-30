Ekmek ve simit fiyatlarına yeni ayar: Bugünden itibaren başlıyor!

-Değişiklik tebliğine göre tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girecek.
-Tarifelerin belirlenmesinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınacak. Meslek komitesi en geç 15 gün içinde görüşünü bildirecek.
-Ancak, simit ile ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; 15 gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alacak.
-Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin hazırlanan teklif, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulacak.
- Ancak, Ticaret Bakanlığı olumsuz görüş verirse heyetin yeniden toplanmasına gerek olmadan gerekçeleri ile birlikte yönetim kurulunca yeni bir tarife talebi hazırlanacak ve tekrardan Ticaret Bakanlığı'na sunulduktan sonra meclisin onayına sunulacak.
-Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesi yöntemindeki bu değişiklik tebliğin yayınlandığı 30 Nisan 2024 tarihi itibari ile yürürlüğü girecek.
Kaynak: Kamu Son Haber
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.