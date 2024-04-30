- Ekonomi

Ekmek ve simit fiyatlarına yeni ayar: Bugünden itibaren başlıyor!

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Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinin 2. fıkrası, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenme yöntemini tanımlayan kısmı değiştirildi.

Ekmek ve simit fiyatlarına yeni ayar: Bugünden itibaren başlıyor! mask
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-Değişiklik tebliğine göre tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girecek.

-Tarifelerin belirlenmesinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınacak. Meslek komitesi en geç 15 gün içinde görüşünü bildirecek.

-Ancak, simit ile ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; 15 gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alacak.

-Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin hazırlanan teklif, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulacak.

- Ancak, Ticaret Bakanlığı olumsuz görüş verirse heyetin yeniden toplanmasına gerek olmadan gerekçeleri ile birlikte yönetim kurulunca yeni bir tarife talebi hazırlanacak ve tekrardan Ticaret Bakanlığı'na sunulduktan sonra meclisin onayına sunulacak.

-Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesi yöntemindeki bu değişiklik tebliğin yayınlandığı 30 Nisan 2024 tarihi itibari ile yürürlüğü girecek.

Kaynak: Kamu Son Haber

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30 Nis 2024 - 04:05 - Ekonomi

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