Sırada Ankaragücü var

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başkent ekibi Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Ligin 34. haftasında önceki gün İstanbulspor'u 6-0 mağlup ederek adeta gövde gösterisi yapan turuncu yeşilli ekip, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına bugün başlayacak. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde haftanın ilk idmanını gerçekleştirecek olan oyuncular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalışacak. Süper Lig'de 5 maçtır deplasmanda kaybetmeyen Corendon Alanyaspor, Ankaragücü maçında da bu istatistiğini sürdürmek istiyor. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ