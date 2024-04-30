30 Nis 2024 - 04:00- Spor G:

Sırada Ankaragücü var

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Trendyol Süper Lig'de yükselişini sürdüren Corendon Alanyaspor, 35. hafta maçında 3 Mayıs Cuma günü Ankaragücü'ne konuk olacak

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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başkent ekibi Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Ligin 34. haftasında önceki gün İstanbulspor'u 6-0 mağlup ederek adeta gövde gösterisi yapan turuncu yeşilli ekip, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına bugün başlayacak. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde haftanın ilk idmanını gerçekleştirecek olan oyuncular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalışacak. Süper Lig'de 5 maçtır deplasmanda kaybetmeyen Corendon Alanyaspor, Ankaragücü maçında da bu istatistiğini sürdürmek istiyor. Cemali AYDINOĞLU

Sırada Ankaragücü var

Kaynak: Spor SERVİSİ

# fatih, Alanyaspor, süper lig

30 Nis 2024 - 04:00 - Spor

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