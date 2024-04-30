Sırada Ankaragücü var

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başkent ekibi Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Ligin 34. haftasında önceki gün İstanbulspor'u 6-0 mağlup ederek adeta gövde gösterisi yapan turuncu yeşilli ekip, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına bugün başlayacak. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde haftanın ilk idmanını gerçekleştirecek olan oyuncular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalışacak. Süper Lig'de 5 maçtır deplasmanda kaybetmeyen Corendon Alanyaspor, Ankaragücü maçında da bu istatistiğini sürdürmek istiyor. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.