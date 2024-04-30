Sezon öncesi asayiş tedbirleri görüşüldü

Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Osman Karalay ve Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal katıldı.Toplantıda Kaymakam Ürkmezer, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal'dan Alanya genelinde zabıta denetimleri ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Alanya'nın asayiş ve güvenlik konularının konuşulduğu toplantıda, Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılar arasında emniyet, jandarma ve zabıtanın turizm sezonu için yaptığı çalışmalar ve aldığı güvenlik tedbirleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi