Özçelik ilk vakıf toplantısına katıldı

Toplantıya, vakıf üyeliğine yeni seçilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Mahmutseydi Mahallesi Muhtarı Resul Bülbül, Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu Müdürü Akın Şahin, Vakıf Avukatı Mustafa Köroğlu ve vakıf görevlisi Burak Uzun katıldı. Yapılan toplantıda, Vakıf Başkanı Kaymakam Ürkmezer ve heyet üyeleri arasında vakfın iş ve işleyişleri gündeme alınarak değerlendirmeler yapıldı. Kaymakam Ürkmezer, Hamdullah Emin Paşa Mütevelli Heyeti üyeliğine yeni seçilen Osman Tarık Özçelik’e hayırlı olsun diyerek, mütevelli heyetine çalışmaları için teşekkür edip kolaylıklar diledi. (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi