- Siyaset

Özçelik ilk vakıf toplantısına katıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

HAMDULLAH Emin Paşa Mütevelli Heyeti Vakfı toplantısı, Alanya Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Özçelik ilk vakıf toplantısına katıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Toplantıya, vakıf üyeliğine yeni seçilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Mahmutseydi Mahallesi Muhtarı Resul Bülbül, Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu Müdürü Akın Şahin, Vakıf Avukatı Mustafa Köroğlu ve vakıf görevlisi Burak Uzun katıldı. Yapılan toplantıda, Vakıf Başkanı Kaymakam Ürkmezer ve heyet üyeleri arasında vakfın iş ve işleyişleri gündeme alınarak değerlendirmeler yapıldı. Kaymakam Ürkmezer, Hamdullah Emin Paşa Mütevelli Heyeti üyeliğine yeni seçilen Osman Tarık Özçelik’e hayırlı olsun diyerek, mütevelli heyetine çalışmaları için teşekkür edip kolaylıklar diledi. (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, eğitim, Kaymakam, Belediye, şahin

30 Nis 2024 - 03:42 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Gündoğmuş Kaymakamı yurt dışına gidiyor mask
Gündoğmuş Kaymakamı yurt dışına gidiyor
Erhan Usta, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti mask
Erhan Usta, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu! mask
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu!
Özçelik’ten '2021 sonrası yapı' uyarısı mask
Özçelik’ten '2021 sonrası yapı' uyarısı
İmamoğlu çok sert konuştu: "Kanal İstanbul projesi ihanettir" mask
İmamoğlu çok sert konuştu: "Kanal İstanbul projesi ihanettir"
İYİ Parti'de üst düzey istifa! Bu kez Genel Başkan Yardımcısı... mask
İYİ Parti'de üst düzey istifa! Bu kez Genel Başkan Yardımcısı...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber